البيضاء.. إصابة امرأة في انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي في الزاهر

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت امرأة، الاثنين، في انفجار لغم فردي زرعته ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا غرب البيضاء وسط اليمن



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "المواطنة نور عبدالاله أحمد عبدالله الحميقاني (٤٥ عاما) أصيبت، اليوم، في انفجار لغم فردي زرعته ميليشيات الحوثي في قرية ذي مخشب بعزلة الناصفة مديرية الزاهر".



وأوضح أن الانفجار أدى إلى إصابة المرأة بإعاقة دائمة، حيث تم بتر رجلها اليمنى، إضافة إلى إصابات متفرقة بجسدها متفاوتة الضرر.



ولفت المصدر، إلى أن الانفجار وقع بالقرب من منزلها أثناء رعيها للأغنام، وقد تم نقلها إلى مدينة البيضاء لتلقي العلاج حيث وحالتها الصحية حرجة جدا.



وتعد هذه الجريمة الثالثة لانفجار الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بالمدنيين ومنازل المواطنين في القرية منذ سيطرة الميليشيات عليها، بحسب المصدر.

