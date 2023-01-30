سما المصري دهنت الخيار بالصابون وما فعلته أشعل غرائز الرجال وجعل الجميع في صدمه ..شاهد قبل الحذف

فنون - ياسمين التهامي - الفنانه سما المصري المثيره للجدل دائما بسبب اطلالتها القويه للغايه التي دائما ما تثير الجدل بسبب نشره لكثير الفيديوهات.

وتمتلك سما المصري العديد من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي وتقوم بنشر العديد من الفيديوهات القوية لها وتثير الجدل

تتصدر الفنانة “سما المصري” مؤشرات جوجل تريند وذلك لنشر فيديو لها وهي في رحلتها لباريس وبالتحديد لزيارتها للتحفة المعمارية التاريخية “برج ايڤيل”.

وظهرت الفنانة في الفيديو وهي ترتدي ملابس ضيقه وهي تسير في شوارع باريس حتي وصلت برج إيڤيل، وألتقطت صورة مع مجموعة من المصريين، وأخذت تتجول حول البرج.

كما تتصدر “سما” كل عام التريند وذلك بسبب الفيديوهات الجريئة التي تنشرها بين الحين والآخر عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام ” والشائعات الكثيرة حول نشر لها فيديوهات فاضحة.

وكانت الفنانة تعمل كمذيعة بقناة “المحور” وذلك بعد تخرجها من الجامعة، وقررت بترك هذا المجال والعمل كراقصة ومغنية وممثلة.

وقامت بتصوير العديد من الكليبات الغنائية تحارب بها الأخوان في مصر منذ نهاية ٢٠١٢ والتي جعلت الأضواء مسلطة عليها وهي أغنية ” المانجا” وتوالت أعمالها منذ ذلك الوقت.