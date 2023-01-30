شكرا لبحثكم عن خبر وسائل اعلام : انفراجه وشيكة للملف الانساني اليمني .. والبداية بالمرتبات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت صحيفة إماراتية، عن توصل الأطراف اليمنية لاتفاق بشأن الملف الإنساني في البلاد بعد جهود قادتها الأمم المتحدة وأطراف إقليمية، تمهيدًا للدخول في عملية سياسية واسعة لإنهاء الحرب.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن مصدرين سياسيين مطلعين، قولهما أن أطراف الصراع اليمنية توافقت على كل تفاصيل الملف الإنساني.

وأوضحت الصحيفة: "أن قضايا الملف الإنساني تم التوافق بشأنها، وهي قضايا رواتب المدنيين والعسكريين استناداً إلى قاعدة بيانات العام 2014، حيث سيتم فتح حساب مشترك في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين تورد إليها كل عائدات الدولة ومنه يتم تغطية تكاليف هذا البند".

وأضافت الصحيفة: تم الاتفاق على "تسيير ست رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء، ورفع القيود على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة وفتح الطرقات بين المحافظات".

وأشارت إلى وجود "آلية تنفيذية ومواعيد زمنية محددة يتم العمل على إنجازها حالياً لتجنب أي تلاعب من جانب ميليشيا الحوثيين ببنود الاتفاق".

وأكدت أن هذا الاتفاق ملزم للدخول في مناقشة الملفات العسكرية والسياسية وصولاً إلى اتفاق شامل لإنهاء القتال.

وترافقت هذه التطورات مع عودة رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي من جولة خارجية استمرت نحو ثلاثة أشهر، وتجديده التأكيد على حرص المجلس والحكومة على الوفاء بتعهداتهما المعلنة للشعب اليمني، بما في ذلك العمل من الداخل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية، وتعزيز حضور اليمن في محيطه الإقليمي والدولي، بحسب الصحيفة.