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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد لملس، على أولوية المشاريع التي تخدم المواطنين وتراعي خصوصيات المديريات واحتياجاتها.

محافظ عدن يؤكد على أولوية المشاريع التي تخدم المواطنين

وجدد خلال لقائه، اليوم الإثنين، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة أحمد والوفد المرافق لها، استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم وإعطاء التوجيهات اللازمة وإزالة أي معوقات تعترض تنفيذ هذا المشروع، وغيره من المشاريع التي تضطلع بتنفيذها الجهات المانحة.

وفي اللقاء ناقش الجانبان، تنفيذ عدد من المشاريع في عدن وفي مقدمتها بناء سوق مركزي للأسماك بمديرية البريقة، وكذا سلسلة المشاريع والأعمال التي جرى تنفيذها بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاعات الصحة والتعليم ومختلف القطاعات.

