شكرا لبحثكم عن خبر اختتام فعاليات الامتحان العملي ( الاوسكي ) للزمالة العربية نساء و توليد بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / خاص:

عقد المجلس العربي للاختصاصات الصحية بإشراف المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية امس الحفل الختامي للامتحان العملي الاوسكي (OSCE) في اختصاص الولادة و امراض النساء .

جاء ذلك برعاية معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس و بإشراف وزارة الصحة العامة والسكان.

وفي حفل الاختتام اعرب رئيس المجلس العلمي لاختصاص التوليد و امراض النساء أ .د. شوقي صالح عن شكره للمجلس اليمني _عدن لحسن تنظيم الامتحان الذي أجري بكل سلاسة و بدون اي عراقيل ، و على كرم الضيافة و حفاوة الاستقبال متمنيا أن تكرر هذا التجربة الناجحة في المستقبل القريب.

وفي الحفل أيضاً وزعت الشهادات التقديرية للمشاركين في الامتحان من الممتحنين الخارجيين و الممتحنين من اليمن .

واستضاف العاصمة عدن ولأول مرة هذه الامتحانات في تاريخها، والتي حضرها كبار أساتذة النساء والتوليد في الوطن العربي من الاردن و سوريا و السودان و ليبيا و فلسطين و مصر، واستمرت من 27 - 29 يناير، وجرت في كلية الطب ومستشفى عدن العام.

حضر الحفل عدد من المسؤولين من بينهم نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالله محمد دحان ، د.سالم الشبحي وكيل وزارة الصحة.