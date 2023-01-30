شكرا لبحثكم عن خبر اختتام فعاليات الامتحان العملي ( الاوسكي ) للزمالة العربية نساء و توليد بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن / خاص:
عقد المجلس العربي للاختصاصات الصحية بإشراف المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية امس الحفل الختامي للامتحان العملي الاوسكي (OSCE) في اختصاص الولادة و امراض النساء .
جاء ذلك برعاية معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس و بإشراف وزارة الصحة العامة والسكان.
وفي حفل الاختتام اعرب رئيس المجلس العلمي لاختصاص التوليد و امراض النساء أ .د. شوقي صالح عن شكره للمجلس اليمني _عدن لحسن تنظيم الامتحان الذي أجري بكل سلاسة و بدون اي عراقيل ، و على كرم الضيافة و حفاوة الاستقبال متمنيا أن تكرر هذا التجربة الناجحة في المستقبل القريب.
وفي الحفل أيضاً وزعت الشهادات التقديرية للمشاركين في الامتحان من الممتحنين الخارجيين و الممتحنين من اليمن .
واستضاف العاصمة عدن ولأول مرة هذه الامتحانات في تاريخها، والتي حضرها كبار أساتذة النساء والتوليد في الوطن العربي من الاردن و سوريا و السودان و ليبيا و فلسطين و مصر، واستمرت من 27 - 29 يناير، وجرت في كلية الطب ومستشفى عدن العام.
حضر الحفل عدد من المسؤولين من بينهم نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالله محمد دحان ، د.سالم الشبحي وكيل وزارة الصحة.
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