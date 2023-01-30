شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. اختطاف طفل يمني من امام منزله في يريم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من يريم رسالة الأستاذ عبدالوهاب الكبسي ا *هذا إبني صخر تم إختطافه امس الإثنين قبل أذان المغرب من باب بيتي اعيدوه لي تعاونوا معي اقبل اقدامكم جميعا. دعواتكم واهاليكم ان الله يعصم قلبي وقلب أمه بالصبر والسلوان ويرجع صخري نور عيني ضياء حياتي* اخوكم ا/ عبدالوهاب محمد الكبسي 770022903 بشير المصقري

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