شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. كيف كانت عدن قبل نحو 200 سنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

صورة قديمة ونادرة جدا عندما كانت مناطق المعلا والقلوعة (خبث) خالية من السكن

وذلك مع بدايات الحكم البريطاني لـ عدن...

الحركة التجارية والسكان كانت في مدينة كريتر عندما كان الميناء في منطقة صيرة الخليج الامامي الشرقي ، ودار الفرضة (الجمرُك) في صيرة (مدينة كريتر) وهي الاكثر ازدهارا والمأهولة بالسكان.

بعكس بقية المناطق گ المعلا والقلوعة والتواهي هذه الضواحي او المناطق حول مدينة كريتر كانت تسمى (الخبث) ، إلا انه في سنة 1755 في الخليج الامامي المعلا تم بناء مرسى في المعلا وسمي بـ ميناء ضو".

وفي سنة 1864 أنتقلت دار الفرضة من صيرة الى المعلا ، فبدأ مجد ميناء صيرة في كريتر بالزوال.

وفي سنة 1867 تم بناء دكة في ساحل الشيخ احمد في منطقة التواهي الخليج الخلفي او الغربي.

وبذلك ازدهرت مناطق المعلا والقلوعة والتواهي بالاعمار والسكن ، وأصبحت منطقة التواهي تستقبل السفن بدلا عن ميناء صيرة.

وسميت مدينة التواهي "ستيمر بوينت" أي نقطة الالتقاء، كونها تحولت إلى ميناء رئيسي لمدينة عدن تلتقي فيه السفن والبواخر والمراكب، وفيه رست السفينة التي أقلت الملكة إليزابيث الثانية في زيارتها الأولى والاخيرة لمدينة عدن في 1954، والتي استمرت زهاء يوم واحد فقط 24 ساعة، مع زوجها الدوق فليب.