المهرة.. الأجهزة الأمنية تعلن ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة شرقي البلاد، الأحد، ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة، في أعقاب توسع ظاهرة تهريب المواد المحظورة لليمن.

وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن إدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة المهرة تضبط شخصين بحوزتهما كمية من مادة "الشبو" المخدر.

وأوضح أنه تم العثور على الجناة وبحوزتهم 200 جراما من الشبو المخدر، وعدد من حبات الكبتاجون، بينما تقدر قيمة المواد المضبوطة بنحو 22 ألف ريال سعودي.

كما حجزت الإدارة الجناة، تمهيدا لاستكمال ملف القضية وإحالتهم للجهات القضائية.

وكانت شرطة المهرة قد أحالت الأسبوع الماضي، 10 متهمين بتهريب المخدرات إلى المحكمة الجزائية بحضرموت.

