شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. تشهد اجتماع يناقش خطط تنفيذ مشروعات الطرق بالمحافظات المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقد بالعاصمة المؤقتة عدن إجتماع برئاسة وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي لمناقشة سبل وآليات التعاون في تنفيذ الخطط والبرامج الإستثمارية الخاصة بتنمية قطاع الطرق في المحافظات المحررة.

وتناول الاجتماع الذي تم بحضور قيادتي صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن والمؤسسة العامة للطرق والجسور استعراض المشاريع للخطة الاستراتيجية المزمع تنفيذها للعام الحالي لشبكة الطرق الوطنية في المحافظات المحررة .

و اطلع الوزير الحريزي خلال الاجتماع إلى تقارير موجزة عن مستوى الانجاز الذي تحقق في تنفيذ المشاريع السابقة وانعكاس أثرها في خدمة المواطنين .

كما تطرق الاجتماع إلى بحث اهم سبل وآليات التعاون في تنفيذ مشروعات الصيانة والتاهيل بأنواعها الروتينية والطارئة للطرق والجسور بين صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور .

صادر عن : وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.