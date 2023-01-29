العليمي يعين الصبيحي في منصب عسكري كبير

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يزيد بن سلمان - شبوة - تعيين العميد بشير سيف قائد غبير قائدا لقوات درع الوطن عدن ـ سبأنت : صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الاولي منه بتعيين العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي قائدا لقوات درع الوطن. ونصت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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