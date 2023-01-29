العليمي يؤسس قوات عسكرية تتبعه بشكل مباشر

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يزيد بن سلمان - شبوة - قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بانشاء قوات درع الوطن

عدن ـ سبأنت :

صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ١٨ ) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الاولي منه بانشاء وحدات عسكرية تسمى (قوات درع الوطن) وتكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونصت المادة الثانية من القرار ان يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه.

وقضت المادة الثالثة ان تلزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانيين ذات الصلة وبتوجهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

فيما نصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.