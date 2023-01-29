الرئيس الزُبيدي يطمئن على صحة المناضل والسياسي الجنوبي عبدالرحمن الجفري

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يزيد بن سلمان - شبوة -

اطمأنّ الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس القيادة الرئاسي، على صحة المناضل والسياسي الجنوبي البارز السيد عبدالرحمن بن علي الجفري.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها الرئيس القائد، اليوم الأحد، إلى منزل الجفري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عقب خروجه من مستشفى كليفلاند حيث كان يتلقى العلاج بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتمنى الرئيس الزُبيدي خلال الزيارة التي رافقه فيها عماد محمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للمناضل الجفري موفور الصحة ودوام العافية والعمر المديد.

ومن جانبه، ثمّن السيد عبدالرحمن الجفري حرص الرئيس الزُبيدي على الاطمئنان على صحته، وسعادته بهذه الزيارة، مؤكدا ثقته في الرئيس الزُبيدي بقيادة سفينة الجنوب وتحقيق تطلعات شعبه في نيل استقلاله، وإقامة دولته الجنوبية الفدرالية على كامل ترابها الوطني المعترف به دوليا حتى 21 مايو 1990م.