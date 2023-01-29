اخبار الخليج / اخبار اليمن

مقتل مواطن بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي قرب جنوبي الحديدة

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن، الأحد، في انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيراني جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن.
 
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "المواطن حسن تاج (42 عاماً)، قتل في انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة منظر بمديرية الحوك قرب مطار الحديدة".
 
وأوضح أن شظايا اللغم اخترقت صدر الضحية حسن، كما أدى الانفجار إلى بتر قدميه وإحدى ذراعيه، لافتا إلى أن أهالي المنطقة حاولوا اسعافه إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
 
وأدت الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي بكثافة في مناطق واسعة في البلاد إلى مقتل وإصابة الآلاف من المواطنين معظمهم من الأطفال والنساء.
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا