شكرا لبحثكم عن خبر بدء صرف معاشات يناير 2023م لمتقاعدي الداخلية والامن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن مدير عام صندوق التقاعد بوزارة الداخلية العميد. دكتور/ فضل العبادي، البدء بصرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية لشهر يناير 2023م اعتبارا من عصر اليوم الاحد الموافق التاسع والعشرين من يناير .

وأوضح العميد / فضل العبادي، في تصريح خاص لموقع "وزارة الداخلية ": بأن معاشات يناير 2023م سيتم صرفها لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي، عبر بنك الكريمي وكافة فروعه في المحافظات المحررة ،بحسب القوام المعتمد لدى الإدارة العامة للتقاعد بالوزارة.

وأكد العميد العبادي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة ,مشددا على اصطحاب الجميع لدفتر المعاش الاخضر والبطاقة الشخصية الأصلية.

معبرا عن شكره وتقديره لجهود معالي الاخ وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد اللواء الركن/ ابراهيم علي حيدان ، ,الذي أولى جميع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين منهم اهتماما ملحوظا، وتمثل ذلك في ايصال مستحقاتهم الشهرية.