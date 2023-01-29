شرطة تعز تضبط متهمًا بقتل زوجته في صبر الموادم

المنامة - ياسر ابراهيم - ضبطت الأجهزة الأمنية متهما بقتل زوجته في مديرية صبر الموادم، بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في بيان، "أن شرطة محافظة تعز، ضبطت الجمعة، متهماً بقتل زوجته بمديرية صبر الموادم".



وأضاف البيان، "أن المتهم قام بإطلاق النار على المجني عليها ما أدى إلى إصابتها بطلقتين في الرقبة والبطن، فارقت على إثرها الحياة".



وأشار إلى أنه تم إيداع المتهم في الحجز، لاستكمال الإجراءات القانونية واحالته للجهات المختصة.



وكانت شرطة تعز قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، عن ضبط 66 متهما بحوادث مختلفة شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الفائت.

