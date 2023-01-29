غطت فوق ونسيت تحت.. شاهد أجرأ إطلالة للفنانة سيرين عبد النور وهي ترتدي مايوه صغير كشف كل شيء تحته والجمهور مصدوم من جمال جسمها العريان!!

فنون - أمير التهامي - تعرضت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لهجوم عنيف على السوشيال ميديا بعد نشرها صور جديدة لها من أمام بحيرة وصفت بالجريئة، حيث ظهرت فيها مرتدية حمالة صدر فقط، من لون جسدها ووضعت طاقية على رأسها وعلقت: كن انت سيد مزاجك.. لا تدع أحداً ينتزع منك شغفك لشيء، رافق من تحب حتى لو كان كتاباً أو كوب قهوة.

صورة سيرين عبد النور أشعلت ردود الفعل لدى المتابعين، حيث تغزل البعض بجمالها وإثارتها، مؤكدين على حبهم ودعمهم لها، بينما انتقدها البعض بسبب اطلالتها الجريئة والمبالغ فيها.

كما ظهرت النجمة سيرين عبد النور بإطلالة أخرى مع أولادها وزوجها أتلانتس النخلة في دبي، وظهرت شبه عارية، وعلق عليها الجمهور بالقول "غطت فوق ونسيت تحت".

يذكر أن النجمة اللبنانية “سيرين عبدالنور” قد ظهرت مؤخرا بوزن زائد فاجأت بها الجمهود باحدى الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، حيث ظهرت مرتدية بدلة رياضية باللون الازرق وتقف أمام المرآة بإطلالة عفوية مما نال إعجاب متابعيها، وعلقت على الصورة: “تتخايلوا لو في مني ٢ الأولى سيرين والثانية شو كنتو عطيتوها اسم”.