مشهورة سناب شات في السعودية تستلقي على السرير بلباس مكشوف وترفع ساقها وتكشف المستور

فنون - ياسمين عبد العظيم - أثارت الشابة السعودية، مودل آش، حالة من الجدل بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بإطلالة ساخنة لها.

وظهرت عارضة الأزياء السعودية ​مودل آش​ في أحدث جلسة تصوير بلباس قصير وضيق جدا، مع تسريحة شعر ناعمة.

ووثقت الصور الشابة السعودية المثيرة للجدل وهي مستلقية على سرير النوم وتستعرض جسدها بشكل فاضح.

كما قامت مودل آش، في احدى الصور، بالتعمد برفع ساقيها قليلا إلى الأعلى، لتثير غرائز متابعيها، وعلقت قائلة: "أحلام عرق".

واغلقت أش خاصية التعليقات على الصور، فتداولها المتابعون عبر صفحاتهم الشخصية، وتحدثوا عن الطريقة التي تستعرض من خلالها جسمها من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها..

يأتي ذلك بعد أن أشعلت النجمة السعودية الشابة مودل آش، مواقع التواصل الإجتماعي، بصور حديثة وجريئة للغاية لها مؤخرًا.

وشاركت مودل آش، متابعيها بهذه الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وبعدها تم تداولها بين رواد السوشيال ميديا.

وظهرت الشابة السعودية في الصور بفستان ناعم وضيق بطريقة مبالغ فيها، ومكشوف من منطقتي الظهر والصدر.

وتعمددت مودل آش بالقيام بحركات إيحاءات جنسية فاضحة، منها الانحناء وتوجيه مؤخرتها نحو الكاميرا.

واختارت تسريحة شعر مثيرة هي الأخرى، وقامت برفع خصلاتها في إحدى الصور، بيديها إلى الأعلى لتبرز منحتياتها أكثر أمام المتابعين.

ولوحظ أن مودل آش تركت هذه المرة خاصية التعليقات مفتوحة، مما أسعد متابعيها فأنهالوا عليها بعبارات وكلمات الاعجاب والعشق والحب والتحرش.

كما لم تخل التعليقات، خاصة تعليقات بعض المتابعين السعوديين والخليجيين، من جلد الشابة الجميلة مودل آش، من خلال توجيه انتقادات شديدة لها.