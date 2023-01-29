[ الحالة الخامسة خلال نحو شهرين.. وفاة فتاة غرقاً في مديرية "فرع العدين" غربي إب ]

توفيت فتاة عشرينية غرقاً، في سد مائي بمديرية فرع العدين غربي محافظة إب (وسط اليمن).



وقال سكان محليون إن فتاة تُدعى "هناء أحمد عبدالله قاسم" توفيت غرقًا في أحد السدود المائية، بمنطقة "مصينعة" بعزلة "بني أحمد" بمديرية فرع العدين، غربي محافظة إب.



وأوضحوا أن الفتاة سقطت وهي تقوم بتعبئة الماء من أحد السدود لتفارق الحياة على الفور.



وهذه هي حالة الوفاة الخامسة التي شهدتها المديرية خلال نحو شهرين في ظل معاناة مستمرة لأبناء أرياف المحافظة التي تعاني من غياب مشاريع المياه.



وخلال الأشهر الثمانية الأخيرة توفي العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال في حوادث غرق مماثلة شهدتها العديد من مديريات المحافظة.

