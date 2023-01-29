شكرا لبحثكم عن خبر عدن: ماس كهربائي يحرق منزل بالبريقا بعدن ووفاة طفل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب ماس كهربائي في مدينة البريقا محافظة عدن عن حريق منزل المواطن فهد عوض السوجري في منطقة الكسارة بالمدينة. وقال مصدر محلي ان الماس تسبب في وفاة طفل صغير هو نجل صاحب المنزل فهد السوجري.

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