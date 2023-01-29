شكرا لبحثكم عن خبر زيادة جرائم قتل الرجال لزوجاتهم في الشمال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهما بقتل زوجته في مديرية صبر الموادم، بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في بيان، "أن شرطة محافظة تعز، ضبطت الجمعة، متهماً بقتل زوجته بمديرية صبر الموادم".

وأضاف البيان، "أن المتهم قام بإطلاق النار على المجني عليها ما أدى إلى إصابتها بطلقتين في الرقبة والبطن، فارقت على إثرها الحياة".

وأشار إلى أنه تم إيداع المتهم في الحجز، لاستكمال الإجراءات القانونية واحالته للجهات المختصة.

وتاتي هذه الحادث بالتزامن مع إقدام مسلح حوثي يدعى "فؤاد عران" على قتل زوجته الحامل تعذيباً وضرباً وطعناً عدة مرات قبل أن يجهز عليها بإطلاق النار حتى لفظت أنفاسها في قرية الذراع بعزلة السيف بمديرية وصاب العالي محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية ان الجاني قام بسحب زوجته إلى قارعة الطريق ومنع من اسعافها وأطلق النار على كل من يحاول الاقتراب منها حتى فارقت الحياة.