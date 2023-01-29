شكرا لبحثكم عن خبر عدن تشهد امطار متفرقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مديريات العاصمة عدن صباح اليوم الأحد هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بطقس مائل للبرودة. وكان مركز الأرصاد الجوية توقع أمس انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الجنوبية والمناطق المحاذية لها من شواطئ الجنوب.

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