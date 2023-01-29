شكرا لبحثكم عن خبر الجبواني : وجود العليمي في عدن مثل عدمه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
شن وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني هجوم على رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.
وقال الجبواني: لم يجد العليمي من يستقبله اليوم في عدن فآخر وزير تم ضربه وطرده مؤخرآ، أما جماعة الإنتقالي وقيادات أخرى موالية للإمارات موجودين في زيارة لعوائلهم في أبوظبي.
وأختتم :وجود العليمي في عدن مثل عدمه والرياض تدرك ذلك لكنها تصر على عودته لإعطاء الإنطباع أن (الرئيس) يشتغل..أنما تكذبون على أنفسكم!
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