شكرا لبحثكم عن خبر الجبواني : وجود العليمي في عدن مثل عدمه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شن وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني هجوم على رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.

وقال الجبواني: ‏لم يجد العليمي من يستقبله اليوم في عدن فآخر وزير تم ضربه وطرده مؤخرآ، أما جماعة الإنتقالي وقيادات أخرى موالية للإمارات موجودين في زيارة لعوائلهم في أبوظبي.

وأختتم :وجود العليمي في عدن مثل عدمه والرياض تدرك ذلك لكنها تصر على عودته لإعطاء الإنطباع أن (الرئيس) يشتغل..أنما تكذبون على أنفسكم!