شكرا لبحثكم عن خبر فيديو يكشف حقيقة كلام السفير السعودي بشان صرف المرتبات في مناطق الحوثي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية ان الفيديو الذي نشر مؤخراً للسفير السعودي في اليمن محمد ال جابر ويتحدث فيه عن مقترحات لصرف المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين واعادة فتح مطاري صنعاء وميناء الحديدة البحري كان اعادة نشر فيديو قديم.
واشارت المصادر الى ان الفيديو كان خلال لقاء مع قناة العربية قبل حوالي عام استعرض فيه ال جابر مقترحات بهذا الخصوص.
ونفت المصادر ان يكون الفيديو حديث.
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