شكرا لبحثكم عن خبر وفاة هنأ أحمد غرقاً، أثناء رحلتها بحثا عن المياه في إب اليمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت فتاة غرقاً، أثناء رحلتها بحثا عن المياه، في محافظة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن الفتاة هناء أحمد " 22 عاما توفيت غرقًا في أحد السدود المائية، بمنطقة "مصينعة" أثناء جلبها الماء لأسرتها بمديرية فرع العدين.
وشهدت مديرية فرع العدين خلال أقل من شهرين، خمس حالات وفاة مماثلة، في عزلتي بني أحمد والأخماس، فيما شهدت مديرية حبيش حالتي وفاة لشقيقتين بمنطقة "التفادي"، أثناء رحلتهن للبحث عن المياه.
ويعاني أبناء أرياف محافظة إب، من غياب أي مشاريع للمياه، ما يضطر الأهالي للبحث عن المياه في رحلة مرهقة تمتد في بعض المناطق لساعات يتم جلب المياه من مناطق بعيدة، ويقع العبء الأكبر في رحلة المياه على النساء والأطفال.
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