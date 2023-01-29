شكرا لبحثكم عن خبر توقعات بعزل الارياني من مناصبه الحكومية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توقع مراقبون، أن يتم إقالة وزير الإعلام، معمر الإرياني، من منصبه ونقله إلى منصب آخر.
وتشير التوقعات، إلى أن القيادي في المجلس الانتقالي، أحمد الصالح، سيتم تعيينه في منصب الإرياني، الذي سيتم إصدار قرار بتعيينه سفير لليمن في الرياض.
تأتي التوقعات وسط معلومات عن إعادة تشكيل الحكومة الحالية، بمن فيهم رئيسها، معين عبد الملك.
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