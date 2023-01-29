شكرا لبحثكم عن خبر قتل العميد عادل الرضي في منزله بصنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عثر على مسؤول عسكري في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، مقتولًا داخل منزله، بعد أيام من العثور على شيخ قبلي مقتولًا بالطريقة ذاتها.
وقالت مصادر إعلامية إن نائب مدير المتحف الحربي في العاصمة صنعاء، العقيد عادل الرضي، وجد مقتولا في منزله، دون معرفة الأسباب والتفاصيل.
وأشارت المصادر إلى أنه تم اختطاف شقيقة زوجة الرضي وولديه وبعض أقاربه، فيما تواصل المليشيا التكتم على الجريمة ولم تعرف الأسباب الى الان.
ولفتت المصادر إلى أن الضحية كان على خلاف مع القيادي الحوثي المدعو يحيى سريع والذي كان يسعى الى تغييره من عمله، وسبق للرضي وأن رفع قضية في النيابة ضد سريع.
وتأتي الحادثة بعد ايام من العثور على جثة شيخ قبلي مقتولًا بالطريقة ذاتها داخل منزله جنوبي العاصمة صنعاء.
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