مأرب.. الوحدة التنفيذية تجدد دعوتها للغذاء العالمي صرف مستحقات النازحين

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، السبت، دعوتها برنامج الغذاء العالمي الى سرعة صرف المستحقات الغذائية للنازحين نظراً للاحتياجات الكبيرة للغذاء خاصة في فصل الشتاء القارس الذي ضاعف من معاناة النازحين بالمحافظة.

وحذر بيان للوحدة التنفيذية، السبت، من تأخير صرف الغذاء للأسر المستفيدة خاصة خلال الفترة الحالية مع اشتداد البرد، مشيرا إلى أن ذلك ينذر بكارثة إنسانية، في الوقت التي تعول فيه المحافظة كثيراً على توسيع خارطة المساعدات من قبل البرنامج لتلبية احتياجات النازحين.

وأوضح البيان إلى أن أكثر من 56 ألفا و761 أسرة في احتياج ملح للغذاء، منها 9,595 أسرة تم اعتمادها في قوائم البرنامج عام 2021م وتسلمت لدورة أو دورتين وتم توقيف حصصها بدون سبب، فيما 8,373 أسرة نزحت من مديريات مأرب جراء الاشتباكات إلى المدينة أو الوادي ولم يتم إدراجهم في قوائم البرنامج حتى الآن.

وقال إن تقليص مساعدات برنامج الغذاء العالمي الى أقل من النصف وتحويلها الى دورات صرف غير شهرية الحق ضرراً بالغاً بالأسر النازحة، في الوقت الذي تأمل الوحدة التنفيذية من البرنامج زيادة الدعم المخصص للمحافظة في إطار برنامج المساعدات الطارئة نظراً للاحتياج القائم ووفقاً لمقاييس الجودة ونظرا لحجم النزوح المتواجد داخل المحافظة.