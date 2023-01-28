شكرا لبحثكم عن خبر لحج: تشكيل لجنة من التكتل القبلي لأبناء الصبيحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج/ ماجد جهاد الكعلولي

عُقد اليوم السبت اجتماع التكتل القبلي لأبناء الصبيحة م/المضاربة ورأس العاره محافظة لحج في منطقة راس العارة والذي تمت الدعوة له من قيادات مجلس التكتل القبلي لابناء الصبيحة.

وفي اللقاء الذي حضره جمع كبير من المشائخ والقيادات والشخصيات الاعتبارية وخلال اللقاء الذي افتتحه رئيس التكتل القبلي الاعلى لأبناء الصبيحة الشيخ وديع الدربعي البرهمي، ورئيس التكتل القبلي مديرية المضاربة ورأس العاره الشيخ احمد علي خضر الشبيقي وفي اللقاء الذي حضره الشيخ فريد المجرحي مستشار محافظ محافظة لحج رئيس إقليم الصبيحة ألقيت عدة كلمات صبت في مجملها عن استحسان مثل هذه اللقاءات والكيانات التي تخدم أبناء الصبيحة رحب بها جميع الحاضرين واجمعو على مشروع لم الشمل وتوحيد الصف الصبيحي بشكل عام وان بدئية لم الشمل لمديرية المضاربة وراس العاره هي نقطة الانطلاق نحو مشروع لم الشمل وتوحيد الصف الصبيحي لكون المرحلة حساسة ويتطلب العمل على ايجاد مظلة تمثل ابناء الصبيحة بشكل عام في اي تسوية سياسية.

وتم فتح باب المداخلات واستعرض الحاضرين أهم المشاكل التي يجب أن يتبناها التكتل ويساعد في حلها وذلك من خلال نقلها إلى الجهات ذات الاختصاص وبعد الأخذ والرد والمناقشة بجدية حول الخدمات الهامة والأساسية في المديرية.

وخرج الإجتماع بتكليف الشيخ وديع الدربعي البرهمي رئيس التكتل القبلي الاعلى لأبناء الصبيحة والشيخ الشبيقي رئيس التكتل القبلي مديرية المضاربة ورأس العاره ونائب رئيس مجلس التكتل القبلي لابناء الصبيحة / الشيخ علواني احمد حسن والشيخ علي النمر سالم / والشيخ عبده احمد الطالبي الاغبري رئيس مجلس الدايره السياسية في مجلس التكتل القبلي الاعلى لاابناء الصبيحة والشيخ / سلطان سيف جرجاح رئيس دائرة الحشد الجماهيري لمجلس التكتل القبلي لاابناء الصبيحة، بتشكيل لجنة من التكتل القبلي لابناء الصبيحة مديرية المضاربة ورأس العاره مناصفة مهمتها متابعة الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة لكل مشاكل المديرية واختتم الاجتماع بنجاح في جو يسوده الود والإخاء .