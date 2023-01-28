خلال لقاء بهيئة الأركان في مأرب.. التحالف يبدي استعداد دعم الجيش لردع جرائم الحوثيين

أبدى قائد عسكري في التحالف اليوم السبت، استعداد قيادة الجيش الوطني لردع جرائم الحوثيين في المناطق المتاخمة لجبهات القتال في محافظتي الجوف ومأرب. وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.



جاء ذلك خلال لقاء موسع برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ضم قائد قوات الدعم والاسناد في الداخل اليمني المقدم ركن طيار محمد الزهراني، بالإضافة إلى عدد من قادة قطاعات جبهات مأرب والجوف من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية.



وناقش اللقاء "الوضع العملياتي في جبهات المحافظتين والتحديات الميدانية وفي مقدمتها الممارسات الإجرامية لتنظيم ميليشيات الحوثي الإرهابية، في مختلف المناطق والقرى المتاخمة لجبهات القتال والتي يذهب ضحيتها الأبرياء من الأطفال والنساء".



وأشاد رئيس الأركان، بصمود أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، في مختلف الجبهات، مثمنا تضحياتهم في سبيل حرية وكرامة اليمنيين، والدفاع عن الثوابت الوطنية، مشددا على الاستمرار بالجاهزية القتالية العالية.



من جانبه أكد الزهراني حرص قيادة التحالف على الاطلاع الدائم على مختلف التطورات الميدانية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات العسكرية والقتالية".



ولفت القائد في قوات التحالف "إلى استعداد قيادة التحالف لتلبية كافة احتياجات الجيش ودعمها الكامل لحق الرد على تلك الجرائم".