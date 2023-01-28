تنفيذاً لتوجيهات حوثية.. أكاديمية تشكو منعها من صيانة سيارتها بصنعاء لعدم وجود "محرم"

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت أكاديمية يمنية، السبت، عن منعها من صيانة سيارتها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بسبب عدم وجود "محرم" يرافقها.



وقالت أنجلا أبو أصبع الأستاذ المساعد كلية اللغات بجامعة صنعاء، إنها منعت من دخول محل لصيانة السيارات في شارع بيروت بصنعاء، بسبب عدم وجود محرم معها.



وأضافت في منشور على فيسبوك، رصده "يمن شباب نت"، أن حارس الورشة، منعها من الدخول بحجة عدم وجود "محرم"، عطفاً على توجيهات حوثية بذلك.



وأشارت إلى أنها حاولت إقناع الحارس بأنها أكاديمية وأبوها مسافر وشقيقها في العمل، لكنه أصر على موقفه وأخرجها من المحل.



وختمت منشورها: "ياعيباه...والحل طيب..سفر بمحرم..خروج بمحرم..العالم يتنافس يوصل الفضاء واحنا نتنافس نوصل للوراء".



وانجلا أبو أصبع، هي ابنة القيادي في الحزب الاشتراكي، يحي منصور أبو أصبع، وترأس مؤسسة تحمل اسمها للتنمية والاستجابة الإنسانية.



يُشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية كانت قد عمدت خلال الأشهر الأخيرة على فرض مزيداً من الإجراءات القمعية التي تحد من حركة النساء في الشوارع والأماكن العامة وأماكن شغلهن، فضلاً عن منعهن من السفر أو التنقل من دون "محرم".



