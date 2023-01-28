شكرا لبحثكم عن خبر طيران الحوثي يستهدف مدينة جنوبية قريبة من تعز اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, اليوم السبت الموافق 28 يناير 2023م منطقة سكنية في منطقة كرش شمال محافظة لحج. وقال مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة الجنوبية ” درع الجنوب ” إن مليشيا الحوثي الإرهابية قصفت بطيران مُسير منطقة الضاحي في كرش شمال محافظة لحج بعدة غارات مما أدى القصف لتدمير جرافة زراعية تابعة لمواطن . هذا وتُصعد مليشيا الحوثي الإرهابية من عمليات استهداف المدنيين شمال محافظة لحج منذ مطلع العام الجاري، إذ استهدف طيرانها المُسير قبل أيام منطقة سكنية أصيب على إثرها إمرة وطفلين شمال المحافظة

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