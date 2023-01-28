شكرا لبحثكم عن خبر المركزي اليمني يوقف 17محل صرافة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت جمعية الصرافين اليمنيين بعدن، الخميس، بإيقاف التعامل مع 17 منشأة صرافة.

وأكدت في تعميم لها ، على إيقاف التعامل وتجميد حسابات 17 شخصاً ومنشأة صرافة، منها الأخضر كاش - المرزوقي للصرافة - الجهمي - البحر - العماد - الهزبري - العليان - أمناء الثقة - البلال.

وأرجعت ذلك إلى قيامهم بالمضاربة بأسعار الصرف في مجموعات التواصل الاجتماعي.

ونوهت بأن الإيقاف جاء بناء على توجيهات البنك المركزي اليمني بعدن.