شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة حقوقية ترصد جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق ابناء محافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصدت منظمة "تقصي" للتنمية وحقوق الإنسان، في تقرير لها صدر مؤخرا "المئات من الانتهاكات التي طالت أبناء محافظة حجة خلال العام 2022م، تنوعت ما بين القتل، والإصابة، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، والاختطافات والاعتقالات التعسفية، واقتحام المنازل ونهب الممتلكات الخاصة، والقصف العشوائي للمدنيين، وفرض الإتاوات والجبايات".

منظمة حقوقية ترصد جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق ابناء محافظة حجة

كما شمل التقرير انتهاكات ضد الطفولة والمرأة وأخرى متعلقة بالعملية التعليمية، ومنع المناسبات الاجتماعية، وحفلات التخرج الطلابية، وتفكيك النسيج الاجتماعي، وعرقلة عمل المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

حيث كشف التقرير تورط مليشيا الحوثي في قتل 10 مدنيين بينهم 3 اطفال نتيجة انفجار ألغام وعبوات ناسفة، ـ وطفلين نتيجة التعذيب، وقصف الطيران المسير.

وكشف ايضا حدوث (3) حالات قتل عائلية قام بها عائدون من جبهات القتال أو من قبل منخرطين في دورات طائفية.

ووثق التقرير - الذي حصلت وكالة الانباء اليمنية ( سبأ )، على نسخة منه - تعرض (12) مدنيًا للإصابة بينهم (4) أطفال نتيجة الألغام والعبوات الناسفة، وطفلين نتيجة القصف بالطيران الحوثي المسير.

وأكد التقرير تعرض(188) مدنيًا للاختطاف والاعتقال غير القانوني من قبل مليشيات الحوثي منهم (45) امرأة بمدينة حجة، فيما تعرض (15) مختطفًا للإخفاء القسري لا يزال(4) منهم مخفيين قسرًا منذ اختطافهم.