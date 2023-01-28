شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي السفير الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن هاريس فاجن، وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، واستعراض تطورات الأوضاع ونتائج الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي السفير الأمريكي

وأكد بن مبارك، على التزام الحكومة اليمنية بالسعي نحو إحلال السلام الشامل والعادل وبما يكفل رفع المعاناة والكارثة الإنسانية التي تسببت بها الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية.. مؤكدًا على أن العائق الوحيد أمام إحلال السلام في اليمن هو تعنت هذه المليشيات وتهربها من الالتزامات التي يتطلبها السلام الشامل والعادل.. مشيرًا إلى أن ارتباط هذه المليشيات الإرهابية بالنظام الإيراني لا يهدد فقط الاستقرار في اليمن ولكنه يمثل تهديدًا يمتد لكافة دول المنطقة وللأمن والسلم الدوليين.

كما تطرق بن مبارك، إلى أهمية دعم الحكومة اليمنية وتعزيز برامج التعاون الثنائي بين اليمن والولايات المتحدة خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي والأمني، وبما يساهم في تمكين الحكومة من مواجهة التحديات التي تسبب بها التصعيد والعدوان الحوثي المستمر.. مؤكدًا أن دعم الحكومة سينعكس بشكل إيجابي على تحسين وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين وسيساهم في تخفيف حدة الآثار الإنسانية والمعيشية التي يواجهونها.

من جانبه استعرض السفير فاجن، مجالات الدعم المختلفة التي تقدمها الحكومة الأمريكية لبلادنا.. مؤكدًا على إيلاء السفارة أهمية خاصة لدعم العمل الإنساني وكذلك دعم الحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. مجددا موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.