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قوات الجيش تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي شمالي تعز

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المنامة - ياسر ابراهيم - أحبطت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية، شمالي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).
 
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية أحبطت محاولة تسلل للمليشيا الإرهابية في جبهة عصيفرة شمالي المدينة".
 
وأفاد في بيان منفصل، بأن مدفعية الجيش استهدفت دبابات مليشيا الحوثي الإرهابية في تلة سوفتيل شرقي تعز عقب محاولتها قصف الأحياء السكنية".
 
وخلال الأيام الماضية، صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية من عملياتها القتالية في مختلف جبهات المحافظة، تزامنا مع تكثيف انتهاكاتها ضد المدنيين في المدينة ومحيطها.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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