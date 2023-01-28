شكرا لبحثكم عن خبر بن مبارك يكشف عن الشرط الوحيد لقبول السلام مع الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وضعت الحكومة اليمنية، شرطًا واحدًا للسلام مع مليشيا الحوثي التابعة لإيران. وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن إنهاء ارتباط مليشيات الحوثي بإيران هو شرط لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن. وناقش "بن مبارك" مع مدير منطقة الشرق الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية الدكتور توبياس تونكل، تطورات الأوضاع في اليمن. بدوره، جدد مدير منطقة الشرق الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية، دعم بلاده لجهود تحقيق السلام ووقوفها الى جانب وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

كانت هذه تفاصيل خبر بن مبارك يكشف عن الشرط الوحيد لقبول السلام مع الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.