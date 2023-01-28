شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تمنع د أنجيلا يحيى ابو اصبع من فحص سياراتها الا بمحرم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صباح الخير..الان توجهت إلى شارع بيروت..عند ميزان الحميري افحص سيارتي..لان فيها أصوات ولها فتره من غير فحص..وانا داخله عند البوابه..تفاجاءت باايقافي من قبل الحارس حق البوابه قال فين محرمك...قلت له ايش؟؟..

قال ممنوع دخول النساء الا بمحرم..روحي جيبي محرمك وتعالى..قلت له بقهر ومراره..بس ابى فى اب..واخى فى العمل..ماحد فاضى لى...قال هكذا الاوامر...قلت له واذا ماعندى محرم ..اخ مسافر واب مسافر كيف افعل قال مالى دخل ضرورى محرم..قلت له مالو قد معى محرم بيجي هو ليش عاد باجى انا..

المهم خرجت مقهوره..وزاعله..اتصلت لاخى ذي يزن واخبرته بالقصه...ضحك لما شبع...قال ماقلتي له انك دكتوره واكبر منى..قلت له أخبرته انى دكتوره وعيب هكذا معامله قال دكتوره على عيني ضرورى محرم لو تكوني عمرك ٨٠ سنه..

ياعيباه...والحل طيب..سفر بمحرم..خروج بمحرم..

العالم يتنافس يوصل الفضاء..واحنا نتنافس نوصل للوراء..

كما ورد من صفحة الدكتورة أنجيلا ابواصبع وهي أكاديمية بجامعة صنعاء