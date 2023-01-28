جوازات مأرب تعلن إصدار أكثر من 65 ألف جواز خلال 2022

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة مأرب، إصدار 64 ألف و521 وثيقة جواز سفر بين جديد ومعدل بيانات وبدل تالف وفاقد ومنتهي الصفحات خلال العام الماضي 2022م.

وحسب احصائية للمصلحة فإن "الوثائق الصادرة توزعت حسب الجنس للذكور بلغت 42 الفا و153 للإناث".

وأشارت الى أن "الجوازات الجديدة التي اصدرتها بلغت 47 الفاً و433 جوازا، منها 29 الفاً و944 جواز لذكور و17 الفاً و489 للإناث، فيما بلغت جوازات التجديد لمنتهية صلاحيتها 12 الف و625 جواز، منها 8718 للذكور و3907 للإناث".

ووفق الإحصائية فقد أصدر فرع مصلحة الهجرة خلال العام الماضي 1918 جواز بدل تالف و1458 جواز بدل فاقد، و1024 جواز بدل اضافة، و57 جواز تعديل بيانات، و6 جوازات بدل جوازات انتهت صفحاتها لكثرة سفر اصحابها.

