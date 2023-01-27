شكرا لبحثكم عن خبر حزام عدن يضبط سيارة مفخخة في بئر احمد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الحزام الأمني مساء اليوم الجمعة من ضبط سيارة مفخخة غرب العاصمة عدن. وأكد مصدر عملياتي ل درع الجنوب عن تمكن دورية متحركة لقوات الحزام الأمني من ضبط سيارة مفخخة في إحدى الطرق الترابية الفرعية في منطقة بئر أحمد قادمة من محافظة تعز اليمنية.

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