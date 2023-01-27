شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..انفوجرافيك بدعم الإمارات بدأت أعمال المرحلة الثالثة لمشروع مطار المخا الدولي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تعز /
بدأ العمل في المرحلة الثالثة من مشروع مطار المخا في محافظة تعز وتشمل المرحلة توسعة مدرج المطار، ليكون قادرا على استيعاب الطائرات الكبيرة، حيث تتواصل أعمال المرحلة الثانية التي شملت بناء برج وصالة المسافرين.
وذلك بدعم من دولة الإمارات حيث يعد المطار أول مشروع جوي استراتيجي يجري تشييده منذ الحرب 2015 ويمثل شريانا جويا لخدمة سكان محافظتي تعز والحديدة والبوابة الـ6 لليمن بعد مطارات عدن وسيئون والريان والغيضة وعتق.
وحسب تصريحات السلطة المحلية في تعز لوسائل الإعلام إن مشروع مطار المخا الدولي يأتي ضمن خطة تحقيق التنمية في المديريات والمناطق المحررة بالساحل الغربي وتخفيف وطأة الحصار الحوثي على مدينة تعز،مشيرين إلى أن المشروع يشكل نقلة نوعية في مجال الملاحة الجوية والنقل الجوي.
وأعلنت سلطات مطار المخا في بيان حينها جاهزية المطار لاستقبال كافة الرحلات الجوية التابعة للمنظمات الدولية ومنظمات الإغاثة.
يذكر أن أول رحلة لطائرة مدنية هبطت في مدرج مطار المخا في نوفمبر 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..انفوجرافيك بدعم الإمارات بدأت أعمال المرحلة الثالثة لمشروع مطار المخا الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.