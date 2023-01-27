شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..انفوجرافيك بدعم الإمارات بدأت أعمال المرحلة الثالثة لمشروع مطار المخا الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعز /

بدأ العمل في المرحلة الثالثة من مشروع مطار المخا في محافظة تعز وتشمل المرحلة توسعة مدرج المطار، ليكون قادرا على استيعاب الطائرات الكبيرة، حيث تتواصل أعمال المرحلة الثانية التي شملت بناء برج وصالة المسافرين.

وذلك بدعم من دولة الإمارات حيث يعد المطار أول مشروع جوي استراتيجي يجري تشييده منذ الحرب 2015 ويمثل شريانا جويا لخدمة سكان محافظتي تعز والحديدة والبوابة الـ6 لليمن بعد مطارات عدن وسيئون والريان والغيضة وعتق.

وحسب تصريحات السلطة المحلية في تعز لوسائل الإعلام إن مشروع مطار المخا الدولي يأتي ضمن خطة تحقيق التنمية في المديريات والمناطق المحررة بالساحل الغربي وتخفيف وطأة الحصار الحوثي على مدينة تعز،مشيرين إلى أن المشروع يشكل نقلة نوعية في مجال الملاحة الجوية والنقل الجوي.

وأعلنت سلطات مطار المخا في بيان حينها جاهزية المطار لاستقبال كافة الرحلات الجوية التابعة للمنظمات الدولية ومنظمات الإغاثة.

يذكر أن أول رحلة لطائرة مدنية هبطت في مدرج مطار المخا في نوفمبر 2022.