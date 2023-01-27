شكرا لبحثكم عن خبر الزُبيدي يلتقي عدداً من الوزراء ومحافظي المحافظات والمسؤولين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - للوقوف على آخر المستجدات السياسية والإقتصادية والخدمية...

أبوظبي/ خاص

التقى اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، امس الخميس، كلا من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس ووزير النفط والمعادن د. سعيد الشامسي، ومحافظ محافظة شبوة عوض الوزير، والدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس، وراجح باكريت عضو مجلس الشورى، واللواء مطهر الشعيبي مدير امن العاصمة عدن.

واطّلع الزُبيدي خلال اللقاء، الذي نقل في مستهله للحاضرين تحايا رئيس ونواب مجلس القيادة الرئاسي، على آخر التطورات المتعلقة بالقطاعات الإقتصادية والخدمية، وتأثيرها على الأوضاع العامة في البلاد، بالإضافة إلى جُملة من المقترحات والحلول والتدخلات عاجلة لتطوير القطاع النفطي لتحسين الأداء الإقتصادي العام، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتطوير القطاع النفطي بما تتطلبه المرحلة.

كما استمع الزُبيدي إلى تقرير مفصل من وزير الدولة، محافظ العاصمة الأستاذ أحمد، ومحافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، ومحافظ شبوة عوض الوزير على أوضاع المحافظات الثلاث والخطط التنموية والأمنية للعام الحالي 2023، وحجم الإيراد الذي حُقق ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، مثنيًا على أداء السلطات المحلية بعدن، وحضرموت، وشبوة.

وفي السياق، استمع الزُبيدي من اللواء مطهر الشعيبي مدير أمن عدن إلى شرح مفصل عن الخطة الأمنية بالعاصمة، والآليات الممكنة لتطوير الأداء الشرطي عقب توقيع إتفاقية استحداث نظام مراقبة حديثة مع الجانب الإماراتي.

وفي ختام اللقاء، أكد الزُبيدي قرب عودة كافة اعضاء مجلس القيادة لممارسة مهامهم من داخل العاصمة عدن، وكذا حرص الجميع على تحسين الأوضاع الاقتصادية والدفع بعجلة البناء والتنمية وتحسين أداء الخدمات الاساسية والبنية التحتية بكافة المناطق المحررة، داعيا الجميع للعمل والمثابرة كلا من موقعه لإنقاذ البلاد وانتشالها من واقعها المتردي.