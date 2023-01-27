عدن.. انقطاع خدمة الكهرباء يرتفع إلى 14 ساعة في اليوم جراء نفاد الوقود

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفعت ساعات انقطاع خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، إلى 14 ساعة في اليوم مقابل عشر ساعات من التشغيل وذلك جراء نفاد الوقود.



وقالت مصادر عاملة في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن لـ"يمن شباب نت"، إن "محطة بترومسيلة التي تولد نحو 90 ميجا وات توقفت عن العمل بعد نفاد آخر كميات الوقود الخام".



وأضافت، أن المحطات العاملة بوقود الديزل هي الاخرى قلصت انتاجها وفق المتوفر لديها من الوقود الذي لم يتبق منه سوى ما سيغطي لأيام قليلة قادمة.



وأشارت المصادر، الى أن ارتفاع ساعات انقطاع الخدمة إلى هذا الحد خلال فصل الشتاء ينبئ بوضع كارثي خلال فصل الصيف الذي لم يبق على قدومه سوى اقل من شهرين.



في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، نفذ مليشيات الحوثي المدعومة من إيران هجمات إرهابية على الموانئ النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت ما أدى توقف تصدير النفط الخام.



عقب ذلك توقفت الحكومة اليمنية عن تموين محطة بترومسيلة بالوقود الخام القادم من ميناء النشيمة بمحافظة شبوة عدا كميات محدودة وصلت عبر مقطورات عن طريق البر.



ويشار إلى أن تموينات وقود الديزل التي تعهدت بها المملكة العربية السعودية لا تصل بانتظام إلا بعد نفاد الشحنة السابقة ودخول المحافظات المحررة بأزمة حادة، وفق مصادر مطلعة.

