شكرا لبحثكم عن خبر اليمن يدين هجوم إرهابي مسلح في إيران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *اليمن تدين الهجوم المسلح على سفارة اذربيجان في طهران*

عبرت الجمهورية اليمنية، عن ادانتها واستنكارها الشديد للهجوم المسلح على سفارة جمهورية اذربيجان في العاصمة الايرانية طهران والذي اسفر عن مقتل احد افراد حماية السفارة واصابة اخرين.

واكدت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع جمهورية اذربيجان وشعبها الشقيق..داعية الى احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ومحاسبة المتورطين في هذا الهجوم الجبان