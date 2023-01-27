شكرا لبحثكم عن خبر وفاة المخرج التلفزيوني الشهير صبري عبدالباري.. بيان نعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تنعي المخرج في تلفزيون عدن صبري عبد الباري

العاصمة عدن/ خاص

نعت نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين الزميل المخرج في قناة عدن صبري عبد الباري الذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد معاناة مع المرض.

والراحل رحمه الله صبري عبد الباري أخرج العديد من البرامج التلفزيونية وأشتهر ببرنامج (خطوط حمراء ) في تلفزيون عدن وكان من إخراجه وتقديم الزميل الاعلامي عامر سلام وعرف البرنامج بمساءلته المسؤولين في مواقع عملهم والكشف عن ظواهر الفساد ومحاربته في المؤسسات الرسمية وشكل البرنامج لسان حال المواطن.

واذ تنعي النقابة رحيل المخرج صبري عبدالباري ، تتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة الى أسرته وتبتهل الى المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون .