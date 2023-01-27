شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة بعدن.. انعقاد الامتحانات العملية ( الاوسكي ) للزمالة العربية في مساق النساء والتوليد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

انعقد اليوم الجمعة في عدن الامتحانات العملية ( الاوسكي ) للزمالة العربية في مساق النساء والتوليد والذي سيستمر 27_29يناير 2023م في كلية الطب والعلوم الصحية ومستشفى عدن العام .

وتستضيف العاصمة عدن ولأول مرة هذه الامتحانات في تاريخها وتقدمن للامتحانات 68 طالبة، وحضرها كبار أساتذة النساء والتوليد في الوطن العربي من الاردن و سوريا و السودان و ليبيا و فلسطين و مصر.

جاء ذلك بعد التنسيق والانجاز الذي قام به

المجلس اليمني للاختصاصات الطبية فرع عدن و بجهود من الدكتورة رجاء عبده المنسق العام للزمالة و الدبلومات بمركز عدن و الدكتورة اقبال محمد ناجي منسقة الزمالة العربية بمركز عدن، والأمين العام للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية أ.د. اثمار حسين

والتي كان لهن الفضل في حدوث الامتحانات لأول مرة بعدن.

وستستمر الامتحانات الى تاريخ 29 يناير، وسيستضيفها مستشفى عدن العام يوم غداً السبت بالاضافة الى كلية الطب والعلوم الصحية.

وقد وفر انعقاد الامتحان لأول مرة في عدن عناء السفر على الطلاب وتكاليفه للخارج.