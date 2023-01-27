حضرموت.. 2 مليار و 400 مليون ريال إيرادات الوادي والصحراء خلال 2022م

المنامة - ياسر ابراهيم - اعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، الجمعة، أن إجمالي الإيرادات المحلية والمشتركة خلال العام المنصرم 2022م بلغت، ٢مليار و415 مليون و910 ألف و506 ريال يمني بنسبة زيادة عن العام 2021م بلغت 48 بالمائة.



جاء ذلك في تصريح لمدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود عيظه بن شعبان وفق وكالة الانباء اليمنية (سبأ).



وأوضح بن شعبان، أن إجمالي الموارد المحلية والمشتركة من غير المنح بلغت واحد مليار و413 مليون و649 الف و673ريال، حيث بلغ حجم الإيرادات المحلية 488 مليون و318 الف و449 ريال بنسبة تحصيل 103 بالمائة من ربط الموازنة و 103 بالمائة من المقابل للعام السابق 2021م.



فيما بلغت الإيرادات المشتركة 925 مليون و331 ألف و224 ريال بنسبة تحصيل 202 بالمائة من ربط الموازنة و187 بالمائة من المقابل للسنة الماضية 2021م.



وقال إن حصص الموارد المشتركة التي يتم توزيعها فصلياً لمديريات الوادي والصحراء خلال عام 2022م بلغت 786 مليون و993 الف و621 ريال بنسبة زيادة عن الربط 23 بالمائة وبزيادة عن المقابل 18 بالمائة.



وأشار بن شعبان إلى أن الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة البالغ ربطهما واحد مليار و71 مليون و592 الف.



ولفت إلى أن الموارد المشتركة قفزت نسبة الزيادة الى 102 بالمائة عن الربط و 87 بالمائة عن المقابل للعام السابق 2021م.



وأكد أن ذلك يأتي إنطلاقاً من حرص ومعرفة ذوي الاختصاص بأهمية هذه الموارد كونها أساس التنمية المحلية، وهي مصدر تمويل المشاريع الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

