مليشيات الانتقالي تختطف مواطن إثر نزاع حول أراض في لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا مواطنا على خلفية نزاع حول أراض بمحافظة لحج جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "دورية عسكرية تابعة للانتقالي اختطفت المواطن انيس عبدالقوي اليافعي مع سيارته أثناء تواجده في منطقة الرباط التابعة لمديرية تبن".



وأضافت أن أسرة اليافعي لم تتمكن من التواصل معه منذ وقت اختطافه أمس الخميس، مشيرة إلى أن لديه مشاكل حول ملكية اراض مع شخص أخر له علاقات وثيقة مع قيادات مليشيا المجلس الانتقالي.



ويعد ملف النزاع على الأراضي أحد أبرز الملفات التي تدر على مليشيا المجلس الانتقالي مليارات الريالات جراء نهب الأراضي أو الوقوف مع النافذين وحمايتهم مقابل نسب حماية فضلا عن فرض الجبايات على الملاك والمستثمرين.

