شكرا لبحثكم عن خبر يمني يذبح طفله الصغير في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في جريمة وحشية صادمة.. اقدم رجل من أبناء مديرية المنصورية في محافظة ‎#الحديدة على قتل طفله الرضيع ذبحاً وفصل رأسه عن جسده دون معرفة دوافعه لذلك.

فيما أشار سكان محليون إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية.