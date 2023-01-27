شكرا لبحثكم عن خبر يمني يذبح طفله الصغير في الحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - في جريمة وحشية صادمة.. اقدم رجل من أبناء مديرية المنصورية في محافظة #الحديدة على قتل طفله الرضيع ذبحاً وفصل رأسه عن جسده دون معرفة دوافعه لذلك.
فيما أشار سكان محليون إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
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