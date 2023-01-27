شكرا لبحثكم عن خبر ماذا قال ياسين سعيد نعمان في وفاة القيادي بالحزب الاشتراكي اليمني "يحيى الشامي"؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعجز الكلمات أن تنعي مناضلاً بحجم يحيى الشامي الذي ترجل اليوم كفارس من فرسان الحركة الوطنية اليمنية ، وكمفكر وسياسي وطني ملتزم لمبادئه التي حملها في أشد الظروف صعوبة ، وجسد صلابة المناضل الذي سيظل يلهم أجيالاً كاملة .

رحل أبو ليلى الانسان الذي طالما دمعت عيناه وهو يحكي قصة وطن كافح طويلاً من أجل أن يراه سعيداً .

رغم كل الخيبات ، كانت كل كلمة يطلقها في الزمن الصعب تحمل أملاً تتجدد معه وبه الحياة .. فهو لا يرى الحياة إلا في حركتها .

سنفتقدك كثيراً يا استاذ الحكمة الكبير

رحمك الله .

من صفحة ياسين سعيد نعمان في فيسبوك