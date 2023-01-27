شكرا لبحثكم عن خبر خروج ( الرئيس) يعكر الأجواء في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - : خرجت محطة الرئيس عن الخدمة في عدن وسط توقعات بخروج المنظومة بعد ايام. وقالت مصادر:خرجت محطة الرئيس عن الخدمة بسبب نفاد الوقود الخام. واضافت:محطات الديزل يتم تزويدها بكميات ضئيلة ماتسبب بخفض قدرتها التوليدية. واختتمت:محطات الديزل ستخرج بعد ٤ ايام عن الخدمة بسبب نفاد الديزل وستعمل الحسوة والمنصورة فقط كونهم مازوت.

كانت هذه تفاصيل خبر خروج ( الرئيس) يعكر الأجواء في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.